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В Рязанской облдуме состоялись публичные слушания по проекту бюджета региона на 2021-2023 годы

7info

В четверг, 26 ноября, состоялись публичные слушания по проекту бюджета Рязанской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Представители муниципальных образований, общественных организаций и объединений, контрольно-счетной палаты, налоговой службы задали ряд уточняющих вопросов членам регионального правительства, министерств и ведомств.

На заседании были озвучены основные параметры проекта бюджета на трехлетку. Основные параметры на 2021-й год: доходы – 62 млрд. руб., расходы – 64,6 млрд. руб., дефицит – 2,6 млрд. руб.

Самые значимые по объемам нацпроекты – это безопасные и качественные дороги (4,7 млрд. руб.), демография (2,4 млрд. руб.), здравоохранение (2,1 млрд. руб.), образование (889 млн. руб.), жилье и городская среда (729 млн. руб.), малое и среднее предпринимательство (чуть менее 0,5 млрд. руб.). 

Заместитель председателя регионального правительства Светлана Горячкина отметила, что одна из особенностей бюджета заключается в реструктуризации обязательств региона по соглашениям, заключенным с Минфином РФ, по ранее взятым кредитам. 

– В соответствии с принятыми на федеральном уровне решениями предусмотрено направление средств регионального бюджета, высвобождаемых в 2021-2024 годах, на финансирование новых инвестиционных проектов – по 1,9 млрд. рублей ежегодно, а также на борьбу с коронавирусной инфекцией и на софинансирование федеральных проектов, – пояснила зампред.

Областной бюджет сформирован в программном формате. В 2021 году будет реализовываться 18 государственных, 10 ведомственных целевых и 1 адресная программа. Общий объем программного бюджета составляет пока 94%. Программные расходы в бюджете на 2021 год – 60,6 млрд. рублей.

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на следующий год предусмотрены в объеме свыше 19 млрд. рублей, что составляет более 29% от общего объема расходов бюджета. В 2021 году продолжится реализация программы по поддержке местных инициатив. На эти цели в областном бюджете предусмотрены субсидии на уровне текущего года – 175 млн. руб.

Глава Окского сельского поселения Александр Трушин попросил внести ясность по вопросу включения муниципальных образований в региональную программу формирования комфортной городской среды. 

Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Андрей Устинов рассказал об условиях, заложенные в программе, а также отметил важность вовлечения максимального количества граждан в решение задач по благоустройству и наличие разработанного дизайн-проекта.

– При соблюдении всех условий населенные пункты с численностью более 1000 человек могут участвовать в конкурсном отборе, который определяет получателей субсидий, – подчеркнул Андрей Устинов. 

На государственную программу «Развитие образования и молодежной политики» в 2021 году предусмотрено 16,2 млрд. рублей. В ее рамках будет реализовываться два национальных проекта «Демография» и «Образование». В рамках нацпроекта «Образование» продолжится строительство школ на 1100 мест в микрорайоне Кальное Рязани и в Сасово. Мероприятия нацпроекта «Демография» будут направлены на создание дополнительных мест в яслях для детей в возрасте до 3лет.

Вопрос о том, как будет решаться проблема обеспечения местами детей раннего дошкольного возраста, задал начальник управления образования и молодежной политики администрации Рязани Дмитрий Филиппов. 

Министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина отметила, что за 2019 и 2020 года было дополнительно введено 1050 мест, на 2020-2021 годы предусмотрены средства, в том числе из федерального бюджета, для создания 940 мест для детей в возрасте до 3 лет. Из них – 880 мест в Рязани, 60 – в Рязанском районе. 

– Основное количество мест будет вводиться за счет пристроек к действующим детсадам. Кроме этого, в 2021 году планируется строительство двух отдельно стоящих яслей в городе Рязани – в микрорайоне Бугровка и на улице Бирюзова, – рассказала министр.

Не остались без внимания и вопросы развития и поддержки систем здравоохранения. На государственную программу «Развитие здравоохранения» будет выделено 8,9 млрд. руб.

Основные позиции расходов: 

– на обеспечение лекарственными препаратами граждан 1 млрд. руб.;

– на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 24,2 млн. руб.;

– на оказание паллиативной медицинской помощи 165 млн. руб.;

– на неработающее население из Фонда обязательного медицинского страхования 4,6 млрд. руб.

С 2021 года будут реализовываться мероприятия по модернизации первичного звена на условиях софинансирования из федерального бюджета. На эти цели в 2021-2023 годах в федеральном бюджете для региона предусмотрено по 862 млн. руб. ежегодно. За счет этих средств будет произведен ремонт и строительство поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов. 

Председатель Рязанского областного объединения организации профсоюзов Инна Калашникова поинтересовалась, как будут распределяться данные средства. 

– В 2021 году планируется строительство 4 новых ФАПов, капитальный ремонт 43 медучреждений, закупка медицинских изделий и оборудования для оказания первичной медико-санитарной помощи, переоснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, – рассказал министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.

Что касается государственных программ, направленных на развитие существующей и создание современной инфраструктуры, то на их финансирование в 2021-2023 годах планируется выделить 12,3 млрд. руб. Предусмотрена государственная поддержка агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства, дорожного хозяйства и других значимых отраслей экономики. 

Так, на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» будет направлено 421,7 млн. рублей. 

Министр промышленности и экономического развития Андрей Ворфоломеев подробно остановился на мерах поддержки бизнеса в период пандемии, ответив на вопрос представителя Торгово-промышленной палаты региона Алексея Яшкина о влиянии ситуации с коронавирусной инфекцией на развитие предпринимательства. По словам министра, Рязанская область вошла в число 15 регионов-лидеров по уровню поддержки бизнеса в период пандемии. 

– В рамках антикризисных мер было принято три пакета – это снижение налогов, упрощенная система налогообложения, налог на имущество, транспортный налог. В итоге субъекты малого и среднего предпринимательства пострадавших отраслей – порядка 15 700 предпринимателей – воспользовались налоговыми льготами на сумму 680 млн. рублей. Кроме того, предоставлялись отсрочки по уплате налогов для субъектов малого и среднего предпринимательства за рамками пострадавших отраслей. Таких в регионе – 26 700. Объем пролонгированных налогов составляет 2,6 млрд. руб., – сообщил Андрей Ворфоломеев.

На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году заложено 4,7 млрд. руб. Это самый значимый по объему национальный проект. Средства предусмотрены на строительство, ремонт и содержание дорог (8,4 млрд. руб.), повышение безопасности дорожного движения (576 млн. руб.), компенсацию расходов льготникам (743,9 млн. руб.).

В завершении заседания председатель профильного комитета областной Думы Михаил Агапкин озвучил следующее решение: рекомендовать Рязанской областной Думе продолжить работу по рассмотрению проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с учетом итогов публичных слушаний. 

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