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В Рязанской области умерла женщина из-за конфликта скорой помощи и местных жителей

7info

В Рязанской области сотрудники Следственного комитета проводят проверку после смерти пациентки в городе Сасово. Основанием для начала проверки послужила информация в СМИ, в которой сообщалось, что женщина умерла из-за конфликта медиков и местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. 

В сообщении уточняется, что материалы по делу изъяты из полиции из-за большого общественного резонанса, а также из-за необходимости тщательного выяснения всех обстоятельств данного происшествия. Эта работа поручена сотрудникам Сасовского межрайонного следственного отдела.

На данный момент установлено, что ЧП случилось вечером в пятницу, 27 ноября в городе Сасово. Скорую помощь вызвали к 44-летней местной жительнице, которой внезапно стало плохо. Медики приняли решение отвезти её в больницу, но находившиеся с ней знакомые попытались помешать. В итоге пациентку всё-таки повезли в лечебное учреждение, но по дороге она умерла. 

Для выяснения причины смерти жительницы Сасова назначена экспертиза. Следователи выяснят все обстоятельства случившегося и примут процессуальное решение. 

– Ход проверки взят под контроль руководителем следственного управления, – говорится в сообщении на сайте ведомства. 

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