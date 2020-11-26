В Рязанской области продолжаются рейды по соблюдению масочного режима

В Рязанской области проходят рейды по соблюдению масочного режима в местах массового пребывания граждан. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Очередные рейды в Рязани состоялись 26 ноября. Участники контрольных мероприятий прошли по 10 адресам, где в час пик наблюдается большое количество граждан. Осуществлялся контроль за соблюдением масочного режима в местах массового пребывания людей, в том числе на авто- и железнодорожных вокзалах, остановках общественного транспорта. С жителями региона проводилась разъяснительная работа.

Опергруппа напоминает, что в отношении нарушителей будут составляться протоколы об административных правонарушениях согласно статье 20.6.1 КоАП РФ. Решением суда может быть наложен штраф от 1 000 до 30 000 рублей.

Контрольные мероприятия будут продолжены на всей территории Рязанской области.