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В Рязанской области продолжаются рейды по соблюдению масочного режима

7info

В Рязанской области проходят рейды по соблюдению масочного режима в местах массового пребывания граждан. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 

Очередные рейды в Рязани состоялись 26 ноября. Участники контрольных мероприятий прошли по 10 адресам, где в час пик наблюдается большое количество граждан. Осуществлялся контроль за соблюдением масочного режима в местах массового пребывания людей, в том числе на авто- и железнодорожных вокзалах, остановках общественного транспорта. С жителями региона проводилась разъяснительная работа.

Опергруппа напоминает, что в отношении нарушителей будут составляться протоколы об административных правонарушениях согласно статье 20.6.1 КоАП РФ. Решением суда может быть наложен штраф от 1 000 до 30 000 рублей.

Контрольные мероприятия будут продолжены на всей территории Рязанской области.

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