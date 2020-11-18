В Рязанской области открыли образовательный проект «IT-Лекторий Банка России»

— У вас сильные студенты и выпускники профильных вузов. Мы расположили несколько IT-хабов в Рязани и очень довольны тем сервисом, который коллеги обеспечивают, теми продуктами, которые создаются. Мы активно инвестируем в технологии, инновации, в подготовку персонала, — подчеркнул Вестеровский.