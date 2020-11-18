Среда, 18 ноября, 2020
23.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбществоОрганы властиПравительство

В Рязанской области открыли образовательный проект «IT-Лекторий Банка России»

Елена Лобанова

Во вторник, 17 ноября, Николай Любимов открыл в Рязанской области образовательный проект в сфере информационных технологий «IT-Лекторий Банка России». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Николай Любимов заметил, что развитие информационных технологий позволяет эффективнее работать предприятиям и учреждениям, активнее коммуницировать власти и общества. 

— Уверен, что реализация нового проекта – «IT-лекторий» позволит нам сделать значительный шаг для дальнейшей цифровизации региона, будет способствовать реализации важных задач, — сказал Николай Любимов. 

Зампредседателя Банка России Руслан Вестеровский отметил, что Рязанская область находится в числе лидеров в IT-индустрии. 

— У вас сильные студенты и выпускники профильных вузов. Мы расположили несколько IT-хабов в Рязани и очень довольны тем сервисом, который коллеги обеспечивают, теми продуктами, которые создаются. Мы активно инвестируем в технологии, инновации, в подготовку персонала, — подчеркнул Вестеровский. 

По словам управляющего региональным отделением банка Сергей Кузнецов отметил, что Рязанская область станет первым участником этого проекта. 

— Цикл лекций и мастер-классов, который продлится пять месяцев, ориентирован на специалистов IT-сферы и студентов профильных вузов. Это отличная возможность получить бесплатно новые знания, навыки, а также раскрыть свой профессиональный потенциал, – сказал Сергей Кузнецов.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Касимовском районе «семерка» вылетела в кювет и врезалась в дерево

Новости Рязани
Во вторник, 17 ноября, в Касимовском районе 63-летний мужчина на "семерке" вылетел в кювет и врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба...
Узнать больше

В Рязанской области открыли образовательный проект «IT-Лекторий Банка России»

Новости Рязани
Во вторник, 17 ноября, Николай Любимов открыл в Рязанской области образовательный проект в сфере информационных технологий "IT-Лекторий Банка России". Об этом сообщает...
Узнать больше

Эксперты Роскачества выявили подозрительные электронные «читалки»

Новости Рязани
Электронные книги становятся все популярнее в России. Причины - экономия пространства, доступность, возможность читать прямо со смартфона или планшета. Электронные “читалки” предоставляют...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Ночью в Рязанской области похолодает до -14°С

Новости Рязани
Ночью местами в Рязанской области ожидается сильный мороз. Прогноз погоды на среду, 18 ноября, опубликовало ГУ МЧС России по региону.
Узнать больше

В Рязани ввели карантин из-за заражения хламидиозом птиц

Новости Рязани
Карантин вводится в одной из квартир жилого дома №21 корпус 3 на улице Зубковой. В течение 30 дней оттуда запрещено вывозить и ввозить туда птиц. Заразившуюся птицу умертвят бескровным методом.
Узнать больше

В декабре частично откроют движение по мосту на улице Ленина

Новости Рязани
Как отметил Николай Любимов, решение о начале работ именно в этом году было правильным. Дело в том, что весной и летом мост подмывается, а это могло бы привести к негативным последствиям.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 советских фильмов о студентах

Акценты
17 ноября отмечается Международный день студентов. Его трагическая история уходит корнями в 1939 год. А мы в этот день предлагаем вам вспомнить...
Узнать больше

Площадь Ленина. От хлеба до зрелищ

Акценты
Улицы, площади, памятники хранят если не загадки и тайны города, то уж точно – исторические события. И как бы часто мы к ним ни обращались, всё равно каждый раз найдём что-то новое, а что-то и пропустим, чтобы вернуться к этой теме вновь и вновь.
Узнать больше

«Невеста, у которой получилось». Рязанка написала книгу про современные свадьбы

Акценты
Куча мыслей одолевают девушек, которым сделали главное предложение в жизни. Предложение руки и сердца. С чего начать подготовку к...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+