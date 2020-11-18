В Рязанской области открыли образовательный проект «IT-Лекторий Банка России»

Во вторник, 17 ноября, Николай Любимов открыл в Рязанской области образовательный проект в сфере информационных технологий «IT-Лекторий Банка России». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Николай Любимов заметил, что развитие информационных технологий позволяет эффективнее работать предприятиям и учреждениям, активнее коммуницировать власти и общества.
Зампредседателя Банка России Руслан Вестеровский отметил, что Рязанская область находится в числе лидеров в IT-индустрии.
По словам управляющего региональным отделением банка Сергей Кузнецов отметил, что Рязанская область станет первым участником этого проекта.
Улицы, площади, памятники хранят если не загадки и тайны города, то уж точно – исторические события. И как бы часто мы к ним ни обращались, всё равно каждый раз найдём что-то новое, а что-то и пропустим, чтобы вернуться к этой теме вновь и вновь.