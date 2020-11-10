В Рязанской области откроется первый в стране филиал программы «Лидеры производительности»

Во вторник, 10 ноября, в Рязани прошел деловой форум «Вектор производительности». На нем Николай Любимов объявил, что в регионе появится первый в стране филиал программы «Лидеры производительности».
Данный проект носит образовательный характер. Руководителей рязанских предприятий будут учить навыкам повышения производительности труда. По мнению Николая Любимова, это позволит вывести регион на совершенно другой уровень.
Данная программа реализуется Центром производительности ВАВТ в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
К настоящему моменту предприятия Рязанской области уже создали 20 проектов. В частности, одна и компаний заключила договор с крупнейшим отечественным автопроизводителем на установку в транспорте динамиков рязанского производства.
В будущем же к программе планируют привлечь 10 000 руководителей по всей стране и 93 наших менеджмента.
Как отметила директор Центра повышения производительности, самый первый шаг, который необходимо предпринять, — подготовить команду в Рязани для дальнейшего обучения.
Кстати, на мероприятии также присутствовал и министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он выступил одним из спикеров форума.