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В Рязанской области откроется первый в стране филиал программы «Лидеры производительности»

Елена Лобанова

Во вторник, 10 ноября, в Рязани прошел деловой форум «Вектор производительности». На нем Николай Любимов объявил, что в регионе появится первый в стране филиал программы «Лидеры производительности».

Данный проект носит образовательный характер. Руководителей рязанских предприятий будут учить навыкам повышения производительности труда. По мнению Николая Любимова, это позволит вывести регион на совершенно другой уровень.

— 19 местных производителей уже присоединились к программе, и мы видим позитивное влияние на экономику компаний в целом, замечаем, как меняется мировоззрение собственников и руководителей, — подчеркнул Николай Любимов. 

Данная программа реализуется Центром производительности ВАВТ в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». 

— Главная задача филиала — вовлечь как можно больше рязанских предприятий в проект. Мы рассчитываем, что наше сотрудничество с Рязанской областью поможет достичь максимальных результатов в данной сфере. На начальном этапе предприятия благодаря данной программе, смогут повысить производительность труда на 30%, — рассказала директор центра повышения производительности ВАВТ Екатерина Гришина. 

К настоящему моменту предприятия Рязанской области уже создали 20 проектов. В частности, одна и компаний заключила договор с крупнейшим отечественным автопроизводителем на установку в транспорте динамиков рязанского производства. 

В будущем же к программе планируют привлечь 10 000 руководителей по всей стране и 93 наших менеджмента. 

— Это первое такое предложение, которое мы получили. И хорошо, что оно поступило именно от Рязани, потому что город уже давно реализует нацпроекты и показывает хорошие результаты, — подчеркнула Екатерина Гришина. 

Как отметила директор Центра повышения производительности, самый первый шаг, который необходимо предпринять, — подготовить команду в Рязани для дальнейшего обучения. 

Кстати, на мероприятии также присутствовал и министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он выступил одним из спикеров форума.

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