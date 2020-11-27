С 1 января 2021 года в Рязанской области изменится порядок установления кадастровой стоимости недвижимости. Соответствующее распоряжение подписал Николай Любимов.
Теперь рассматривать обращения об установлении рыночной кадастровой стоимости какой-либо недвижимости будет центр государственной кадастровой оценки. Действующая в настоящее время Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости прекратит свою работу.
Кроме того, еще одним преимуществом станет повышение качества самих отчетов и снижение нагрузки на судебные органы.