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В Рязанской области изменится порядок установления кадастровой стоимости недвижимости

Елена Лобанова

С 1 января 2021 года в Рязанской области изменится порядок установления кадастровой стоимости недвижимости. Соответствующее распоряжение подписал Николай Любимов. 

Теперь рассматривать обращения об установлении рыночной кадастровой стоимости какой-либо недвижимости будет центр государственной кадастровой оценки. Действующая в настоящее время Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости прекратит свою работу.

— Подать соответствующее заявление правообладатели смогут как непосредственно в Центр государственной кадастровой оценки, так и через «Мои документы». Новый механизм является более эффективным для всех участников процедуры оспаривания. Прежде всего, – заявителей, которые смогут привлекать для подготовки отчетов о рыночной стоимости наиболее добросовестных независимых оценщиков, — говорится в сообщении. 

Кроме того, еще одним преимуществом станет повышение качества самих отчетов и снижение нагрузки на судебные органы.

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