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Новости РязаниНовости медицины

В Рязанской больнице №8 удалили опухоль у 166-килограммовой женщины

Елена Лобанова

В Рязанской клинической больнице №8 врачи провели операцию по удалению опухоли яичника у 166-килограммовой женщины, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

У женщины была третья степень ожирения и некоторые сопутствующие заболевания, что значительно осложняло ситуацию. Однако пациентке все равно было назначено хирургическое лечение. Операция, которая прошла успешно, длилась полтора часа. 

— Напоминаем вам о том, что люди с ожирением находятся в большой группе риска, особенно в период пандемии Covid-19. Ожирение оказывает значительное влияние на уровни заболеваемости, инвалидности и качество жизни, — говорится в сообщении. 

По данным современных исследований установлено, что ожирение влияет на смертность почти так же сильно, как курение.

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