В Рязанской больнице №8 удалили опухоль у 166-килограммовой женщины

В Рязанской клинической больнице №8 врачи провели операцию по удалению опухоли яичника у 166-килограммовой женщины, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
У женщины была третья степень ожирения и некоторые сопутствующие заболевания, что значительно осложняло ситуацию. Однако пациентке все равно было назначено хирургическое лечение. Операция, которая прошла успешно, длилась полтора часа.
По данным современных исследований установлено, что ожирение влияет на смертность почти так же сильно, как курение.