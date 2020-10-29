В Рязанской больнице №8 удалили опухоль у 166-килограммовой женщины

В Рязанской клинической больнице №8 врачи провели операцию по удалению опухоли яичника у 166-килограммовой женщины, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

У женщины была третья степень ожирения и некоторые сопутствующие заболевания, что значительно осложняло ситуацию. Однако пациентке все равно было назначено хирургическое лечение. Операция, которая прошла успешно, длилась полтора часа.

— Напоминаем вам о том, что люди с ожирением находятся в большой группе риска, особенно в период пандемии Covid-19. Ожирение оказывает значительное влияние на уровни заболеваемости, инвалидности и качество жизни, — говорится в сообщении.

По данным современных исследований установлено, что ожирение влияет на смертность почти так же сильно, как курение.