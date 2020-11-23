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Новости РязаниОбщество

В рязанских больницах остаются 435 пациентов с коронавирусом

7info
Изображение jennycepeda с сайта Pixabay

По состоянию на 19 часов понедельника, 23 ноября, в больницах Рязани и области остаются 435 пациентов с коронавирусом. Среди них два ребёнка. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 

Состояние 43 рязанцев, госпитализированных с COVID-19, оценивается медиками как тяжёлое. 19 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Состояние 67 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 325 пациентов – средней степени тяжести. 

По мнению специалистов, остальные заразившиеся коронавирусом рязанцы переносят болезнь легче. Эти люди лечатся дома, госпитализация им не требуется. 

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