В рязанских больницах остаются 435 пациентов с коронавирусом

По состоянию на 19 часов понедельника, 23 ноября, в больницах Рязани и области остаются 435 пациентов с коронавирусом. Среди них два ребёнка. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Состояние 43 рязанцев, госпитализированных с COVID-19, оценивается медиками как тяжёлое. 19 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Состояние 67 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 325 пациентов – средней степени тяжести.

По мнению специалистов, остальные заразившиеся коронавирусом рязанцы переносят болезнь легче. Эти люди лечатся дома, госпитализация им не требуется.