В рязанских больницах находятся 8 детей с коронавирусом

На 18 часов 3 ноября в больницах Рязанской области 449 пациентов с COVID-19, в том числе 8 детей. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

В тяжёлом состоянии на этот момент находятся 46 пациентов с коронавирусом. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) подключены 23 человека. Состояние 75 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 328 пациентов – средней степени тяжести.

По мнению медиков, остальным заразившимся коронавирусом госпитализация не требуется. Они переносят болезнь легче и лечатся дома.