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В рязанских больницах находятся 470 пациентов с COVID-19

7info

В рязанских больницах на 18.00 9 ноября находятся 470 пациентов с COVID-19. В том числе 6 детей. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

В тяжёлом состоянии 49 человек с коронавирусом. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 25 человек. Состояние 72 рязанцев врачи оценивают как удовлетворительное, 349 пациентов – средней степени тяжести. 

Остальные заразившиеся коронавирусом лечатся дома. По мнению медиков, болезнь они переносят в лёгкой форме, госпитализация им не требуется. 

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