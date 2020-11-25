В рязанских больницах лечится 421 человек с коронавирусом

На 19 часов вторника, 24 ноября, в больницах Рязани и области остаётся 421 пациент с коронавирусом. Среди госпитализированных трое детей. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

В тяжёлом состоянии находится 41 пациент с COVID-19. Из них 16 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Состояние 62 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 318 пациентов – средней степени тяжести.

Остальные рязанцы, заразившиеся коронавирусом, лечатся дома. По мнению медиков, они переносят болезнь легче и госпитализация этим людям не требуется.