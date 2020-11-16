В Рязани завершается проект «Билет в будущее»

Всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», который стартовал 8 июля в нашей стране уже в третий раз, скоро подойдет к концу в этом году.

Региональным оператором проекта на территории Рязанской области в 2020 году является ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования». Платформа проекта — https://bilet.worldskills.ru.

В рамках проекта предусмотрены разные формы участия школьников:

· тестирование без регистрации;

· тестирование с регистрацией (для накопления результатов и возможности записи на практические мероприятия);

· участие в практических мероприятиях (после прохождения хотя бы одного любого теста и с обязательным подтверждением учетной записи родителем).

В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией большая часть практических мероприятий на платформе проводится в режиме онлайн. Школьник может записаться на онлайн мероприятия любого региона страны.

Кроме традиционных тестирований и профпроб на платформе проекта в период Фестиваля профессий с 23 октября по 23 ноября проходят дополнительные активности для школьников. Это мероприятия двух форматов: онлайн try-a-skill и уроки профессионального мастерства. В рамках фестиваля можно будет поучаствовать в четырех профессиональных пробах.

На профориентационных мероприятиях в формате try-a-skill любой желающий сможет попробовать свои силы онлайн в 90 компетенциях, предлагаемых площадками со всей страны: получить задание и выполнить его под руководством опытного эксперта. Уроки профессионального мастерства пройдут в школах страны по 44 компетенциям, которые особенно важны для экономик субъектов. Учителя организуют видеоконференцсвязь, а наставники дистанционно расскажут о своих профессиях, предложат интересные задания и проконтролируют их выполнение.

В нашем регионе в связи с непростой эпидемической ситуацией и продлением каникул уроки профмастерства запланированы к проведению местными площадками от колледжей в МБОУ «Лицей № 52», МБОУ «Школа № 8 имени Героя Российской Федерации Соколова Романа Владимировича», МБОУ «Школа № 75».