В Рязани вынесен приговор школьному бухгалтеру

В Рязани суд признал школьного бухгалтера виновной в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе следствия и суда было установлено, что женщина, работавшая бухгалтером в одной из школ Рязани, незаконно указывала в банковских документах размер своей зарплаты. В итоге она получила более 290 тыс рублей. Именно в такую сумму оценен ущерб городского бюджета от её действий.

Женщина признала свою вину и полностью вернула похищенные средства. С учётом этого в качестве наказания суд назначил ей 2 года лишения свободы условно.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.