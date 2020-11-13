В Рязани выбрали лучшие комитеты и советы ТОС

12 ноября в рязанской администрации состоялось подведение итогов городского смотра-конкурса на лучшие комитеты и советы ТОС. Конкурс проводится в Рязани в 22-й раз.

Председатель конкурсной комиссии, заместитель мэра города Владимир Бурмистров отметил важный вклад активистов в благоустройство территорий проживания и поблагодарил участников конкурса за активную общественную работу.

В этом году на конкурс поступило 168 заявок. Конкурсная комиссия, проанализировав каждую заявку, определила 55 победителей:

в номинации «Лучший общественный проект» – 20 комитетов ТОС;

в номинации «Лучшая общественная инициатива» – 15 объединений жителей;

за личный вклад в развитие общественного самоуправления города Рязани решено поощрить 20 активистов.

Результаты конкурса – это наглядное воплощение гражданской активности на местах, проявления гражданской ответственности жителей по отношению к своим дворам, домам, территориям общего пользования. По итогам конкурса 2020 года будет реализовано 35 общественных проектов и инициатив с достижениями конкретных результатов для комфорта, благополучия и хорошего настроения жителей.