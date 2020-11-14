В Рязани временно изменится маршрут автобуса №6

В Рязани начинают ремонтировать участок дороги от дома №30 по Куйбышевскому шоссе до дома №59 по Рязанской улице. В связи с этим движение транспорта на указанном участке закрыли с 08.00 до 14.00 14 ноября.

Автобусы №6 в период закрытия будут следовать по изменённому маршруту. От остановки «Завод Рязцветмет» до остановки «БЦ Олимп» автобусы поедут по Ряжскому шоссе, Окружной дороге, Южному Промузлу, далее по своему маршруту. Об этом сообщает сайт администрации города.

Учитывайте эту информацию при выборе маршрута.