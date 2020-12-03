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В Рязани Водоканал усилит контроль за качеством воды из-за глиняного пятна

7info

Из-за глиняного пятна, плывущего по Оке, в Рязани Водоканал усилит контроль за качеством воды. Об этом сообщил сайт предприятия. 

Напомним, в понедельник, 30 ноября, в Калужской области прорвало дамбу на водохранилище в Износковском районе. Этот водоём используется как отстойник для глиняного карьера. В результате вода с глиной оказалась сначала в реке Угре, а затем и в Оке. 

В тот же день огромное грязевое пятно добралось по течению до Алексина, 1 декабря оно плыло в районе Серпухова. Эксперты считают, что к Рязани грязь прибудет к субботе. 

В сообщении Водоканала отмечается, что опасности для человека это глиняное пятно не представляет. В то же время, если возникнет такая необходимость, предприятие готово скорректировать дозы применяемых для очистки воды реагентов. Запас этих веществ есть.

Если будет необходимо, предприятие готово снизить забор воды из Оки и увеличить количество артезианской воды. 

– Сотрудники МП «Водоканал города Рязани» держат этот вопрос на контроле, – говорится в сообщении. 

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