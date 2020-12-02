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В Рязани вновь прошли рейды по соблюдению масочного режима

7info7

1 декабря в Рязани продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в транспорте. Об этом сообщили в мэрии города.

Специалисты выявили ряд нарушений. Многие пассажиры, водители и кондукторы находились без масок. С работниками проведены разъяснительные беседы, а пассажирам специалисты напомнили о необходимости использовать средства защиты.

В администрации Рязани уточнили, что работники транспорта ежедневно получают маски, перчатки и дезинфицирующие средства для обработки поверхностей внутри. Информация о необходимости носить средства защиты размещена.

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