В Рязани вновь прошли рейды по соблюдению масочного режима

1 декабря в Рязани продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в транспорте. Об этом сообщили в мэрии города.

Специалисты выявили ряд нарушений. Многие пассажиры, водители и кондукторы находились без масок. С работниками проведены разъяснительные беседы, а пассажирам специалисты напомнили о необходимости использовать средства защиты.

В администрации Рязани уточнили, что работники транспорта ежедневно получают маски, перчатки и дезинфицирующие средства для обработки поверхностей внутри. Информация о необходимости носить средства защиты размещена.