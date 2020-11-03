В Рязани в результате аварии со скорой помощью пострадал 8-летний ребенок

Во вторник, 3 ноября, на Куйбышевском шоссе столкнулись автомобиль скорой помощи и ВАЗ-2110. Есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.
Авария произошла примерно в 9:30. По предварительной информации, «скорая» двигалась с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Поэтому легковой автомобиль должен был уступить дорогу, однако не сделал этого.
Как сообщает telegram-канал «Рязанская область», ВАЗ-2110 врезался в бок машины скорой помощи, отчего та перевернулась.
«Скорая» доставляла двух пациентов в областные больницы из Кораблино.
В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.