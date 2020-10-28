В Рязани упростят вынесение наказания за неоплату парковки

Во вторник, 27 октября, Рязанская городская Дума решила направить в региональный парламент проект закона «О внесении изменений в Закон Рязанской области «Об административных правонарушениях».

Новый законопроект позволит наказывать нарушителей благоустройства и правил парковки с помощью автоматических технических средств. Не нужно будет составлять на нарушителя административный протокол и извещать его об этом.

Это позволит оперативнее реагировать на нарушения правил платной парковки и въезд в зелёные зоны и налагать штрафы, опираясь на данные фото- и видеофиксации.