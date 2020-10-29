В Рязани умер начальник оперативного отдела УМВД Дмитрий Бондаренко

В среду, 28 октября, в Рязани на 47-м году жизни скончался начальник оперативного отдела УМВД, ветеран боевых действий, полковник полиции Дмитрий Валерьевич Бондаренко. Об этом сообщила пресс-служба рязанской полиции.

Бондаренко начинал службу в полиции в должности оперуполномоченного угрозыска в Железнодорожном районе города. Он был награждён медалями и орденами «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени.

По неофициальным данным, у Дмитрия Валерьевича был коронавирус.

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РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.