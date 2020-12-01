Вторник, 1 декабря, 2020
-3.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

В Рязани сохранят льготы на проезд в общественном транспорте

7info

В 2021 году в Рязани планируют полностью сохранить льготы на проезд в общественном транспорте. Об этом было заявлено на публичных слушаниях по бюджету города, сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы. 

На следующий год в Рязани планируется выделить деньги на строительство семи пристроек к детским садам. После этого появятся новые дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

На благоустройство дворов и проездов в рамках программы «Формирование современной городской среды города Рязани» выделят 10,7 млн рублей. Ещё 8,5 млн рублей выделят на благоустройство общественных территорий, 7 млн. рублей – на реализацию проектов местных инициатив. 

С предложениями по проекту бюджета выступили депутаты Рязанской городской Думы и жители Рязани. Речь шла, в частности, о ремонте дорог и объектов социальной сферы, благоустройстве территорий и развитии городских окраин. Так, рязанец Павел Манакин обратил внимание на необходимость ремонта дорог в поселке Борки. Его поддержал Геннадий Канаев, который внес предложение о ремонте улицы Чапаева в поселке Канищево и улицы Школьной в поселке Семчино. Тему городского хозяйства продолжила Елена Гороховатская, рассказавшая о необходимости благоустройства сквера на улице Сельских Строителей. Олеся Андрианова затронула тему ремонта здания школы №6 – необходимо привести в порядок крышу и отмостку. Владимир Почивалов еще раз подчеркнул социальную значимость строительства школы в Кальном и попросил начать работы по возведению учреждения образования в 2021 году.  

Со своими предложениями выступили и депутаты. В частности, Петр Пыленок обратил внимание на состояние ливневой канализации и проблему уборки мусора на Тропе Паустовского в Солотче. Галина Трушина затронула вопрос строительства детского сада и школы в микрорайоне Семчино, а также подчеркнула необходимость разработки программы развития городских окраин. Сразу несколько предложений депутатов касались микрорайона Песочня: Дмитрий Володин заявил о необходимости масштабной реконструкции кинотеатра «Октябрь», Татьяна Климова – о разработке проектной документации для строительства новой поликлиники для активно растущего района и нового здания школы искусств № 7.

Все предложения граждан будут рассмотрены и по возможности включены в итоговый вариант документа. Продолжается работа по исполнению просьб жителей, прозвучавших на публичных слушаниях в прошлом году. В частности, проведена реконструкция обелиска погибшим воинам в пос. Солотча, установлена скейт-площадка в ЦПКиО, ведется ремонт дорог по ул. Березовой, Дачной, Магистральной, Забайкальской, Коняева.

Председатель комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы Галина Трушина отметила, что предложения по проекту бюджета, озвученные на публичных слушаниях, в течение трех рабочих дней можно будет подать в письменном виде в комиссию по проведению публичных слушаний. Затем проект бюджета города на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов будет рассмотрен на заседании комитета по бюджету и налоговой политике и вынесен на заседание Рязанской городской Думы.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости Рязани

Мэрия Рязани сообщила информацию о числе заболевших коронавирусом в городе

На 12 часов 25 ноября в Рязанской области было зарегистрировано 13 тыс 467 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани заболели с начала пандемии 7 тыс 45 жителей.
Узнать больше
Новости Рязани

Рязаньстат подсчитал стоимость приготовления мясной солянки

Эксперты Рязаньстата подсчитали стоимость приготовления мясной солянки. Информация об этом появилась в группе в ВК.  – Мы предлагаем...
Узнать больше
Новости Рязани

В общественном транспорте Рязани проверили соблюдение масочного режима

Участники рейда заходили в автобус или маршрутку выборочно, фиксируя номера тех, где заметили водителя или кондуктора без маски.
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области объявлено экстренное метеопредупреждение

По прогнозам синоптиков в ночь на среду, 25 июня, а также утром этого дня в регионе ожидается туман. При тумане видимость снизится до 200 – 500 метров.
Узнать больше
Новости мира

Момент наезда на женщину с двумя детьми в Санкт-Петербурге попал на видео

В результате ДТП пострадали 3-летняя девочка и полугодовалый малыш. Они выжили, но попали в больницу. У детей травмы средней степени тяжести. Их мать не пострадала.
Узнать больше
Новости Рязани

Пожилая женщина погибла в Рязани при падении с 9-го этажа

По данным СМИ, погибшей было 70 лет, у неё было психическое заболевание.
Узнать больше
Новости Рязани

В Минздраве опровергли слухи о закрытии детской поликлиники в Рязани

Соответствующее сообщение появилось в комментариях на странице губернатора Николая Любимова в ВК.
Узнать больше
Новости Рязани

На пожаре в Рязани погибла 89-летняя женщина

На место происшествия выезжали 5 пожарных автомобилей, 14 сотрудников Государственной противопожарной службы.
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани произошёл крупный пожар

В понедельник, 30 ноября, в посёлке Шлаковый в Рязани произошёл крупный пожар. Информация об этом появилась в социальных сетях. 
Узнать больше
Власть

Елена Митина рассказала о поправках в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной работы

В понедельник, 30 ноября, состоялось совещание с руководителями отраслевых профсоюзных организаций Рязанской области. Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия»...
Узнать больше
Коронавирус

В Рязанской области выявлено ещё 115 случаев заражения коронавирусом

Всего же с начала пандемии COVID-19 официально подтверждён у 14 тыс 60 жителей Рязани и области. Показатель заболеваемости на 100 тыс населения – 1250,77.
Узнать больше
Новости Рязани

Врачи Рязанской ОКБ проходят вакцинацию от коронавируса

Чтобы препарат сохранил все свои свойства, необходимо правильно транспортировать его, а хранить при температуре минус 18 градусов.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+