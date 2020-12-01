В Рязани сохранят льготы на проезд в общественном транспорте

В 2021 году в Рязани планируют полностью сохранить льготы на проезд в общественном транспорте. Об этом было заявлено на публичных слушаниях по бюджету города, сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы.

На следующий год в Рязани планируется выделить деньги на строительство семи пристроек к детским садам. После этого появятся новые дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

На благоустройство дворов и проездов в рамках программы «Формирование современной городской среды города Рязани» выделят 10,7 млн рублей. Ещё 8,5 млн рублей выделят на благоустройство общественных территорий, 7 млн. рублей – на реализацию проектов местных инициатив.

С предложениями по проекту бюджета выступили депутаты Рязанской городской Думы и жители Рязани. Речь шла, в частности, о ремонте дорог и объектов социальной сферы, благоустройстве территорий и развитии городских окраин. Так, рязанец Павел Манакин обратил внимание на необходимость ремонта дорог в поселке Борки. Его поддержал Геннадий Канаев, который внес предложение о ремонте улицы Чапаева в поселке Канищево и улицы Школьной в поселке Семчино. Тему городского хозяйства продолжила Елена Гороховатская, рассказавшая о необходимости благоустройства сквера на улице Сельских Строителей. Олеся Андрианова затронула тему ремонта здания школы №6 – необходимо привести в порядок крышу и отмостку. Владимир Почивалов еще раз подчеркнул социальную значимость строительства школы в Кальном и попросил начать работы по возведению учреждения образования в 2021 году.

Со своими предложениями выступили и депутаты. В частности, Петр Пыленок обратил внимание на состояние ливневой канализации и проблему уборки мусора на Тропе Паустовского в Солотче. Галина Трушина затронула вопрос строительства детского сада и школы в микрорайоне Семчино, а также подчеркнула необходимость разработки программы развития городских окраин. Сразу несколько предложений депутатов касались микрорайона Песочня: Дмитрий Володин заявил о необходимости масштабной реконструкции кинотеатра «Октябрь», Татьяна Климова – о разработке проектной документации для строительства новой поликлиники для активно растущего района и нового здания школы искусств № 7.

Все предложения граждан будут рассмотрены и по возможности включены в итоговый вариант документа. Продолжается работа по исполнению просьб жителей, прозвучавших на публичных слушаниях в прошлом году. В частности, проведена реконструкция обелиска погибшим воинам в пос. Солотча, установлена скейт-площадка в ЦПКиО, ведется ремонт дорог по ул. Березовой, Дачной, Магистральной, Забайкальской, Коняева.

Председатель комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы Галина Трушина отметила, что предложения по проекту бюджета, озвученные на публичных слушаниях, в течение трех рабочих дней можно будет подать в письменном виде в комиссию по проведению публичных слушаний. Затем проект бюджета города на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов будет рассмотрен на заседании комитета по бюджету и налоговой политике и вынесен на заседание Рязанской городской Думы.