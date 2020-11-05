В Рязани снимается многосерийный скетчком

Рязанская школа кино «Перспектива» начала производство многосерийного скетчкома «Физрук на продлёнке».

Автор идеи и режиссёр — постановщик фильма Виктор Новичков. Автор сценария картины Андрей Уклейн – один из команды сценаристов сериалов «Воронины» и «Даёшь молодёжь».

В ролях заняты рязанские школьники: Алиса Кочеткова, Андрей Соловьёв, Ульяна Самохвалова, Елизавета Трофимова, Ангелина Цикунова, Дарья Нехова. В роли физрука снялся рязанский бизнесмен Евгений Ушаков.

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Съёмочная группа будет благодарна рязанцам, которые поддержат лайком и посмотрят первую серию скетчкома, а также оставят свои комментарии. Авторы обязательно учтут конструктивные предложения и используют их в сценариях последующих серий картины.

Фильм снят при финансовой поддержке Торгово-производственного комплекса «Натуральные мясопродукты».

Съёмочная группа выражает благодарность генеральному директору ООО «Натуральные мясопродукты» Дмитрию Амосову.