В Рязани проверят, как подростки соблюдают запрет на посещение ТЦ без взрослых

В администрации Рязани состоялось рабочее совещание по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В совещании под председательством заместителя главы администрации Надежды Штевниной приняли участие начальник аппарата комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Александра Батурина, а также представители ОМВД России по Рязанской области.

Собравшиеся рассмотрели причины и условия проявления девиантного поведения среди подростков, дополнительные меры, направленные на профилактику правонарушений, обратили внимание на необходимость ранней профилактики подростковой преступности.

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Участники рабочей встречи подчеркнули, что в вопросе предупреждения подростковой преступности особая роль отводится образовательным учреждениям. На них также лежит обязанность по своевременному выявлению кризисных ситуаций. К этому процессу должны привлекаться и родители, и окружение подростка по месту жительства или проведения досуга. Также действенный метод – популяризация здорового образа жизни.

Кроме того, в ходе заседания было указано на необходимость проведения регулярных рейдов по выявлению несовершеннолетних в торговых центрах в период каникул без сопровождения взрослых. Так, согласно распоряжению губернатора Рязанской области в период с 5 по 15 ноября несовершеннолетним рязанцам запрещено находиться «в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей или иных законных представителей».

В завершение встречи, Надежда Штевнина поручила аппарату комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав разработать комплекс мероприятий, направленный на стабилизацию обстановки. Среди которых – усиление межведомственного взаимодействия в вопросах раннего выявления семей, имеющих факторы социального риска, организация еженедельных рейдов по выявлению незаконной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, проведение регулярных профилактических бесед с подростками и оказание им психологической помощи.