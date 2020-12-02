В Рязани проверили соблюдение масочного режима

В среду, 2 декабря, в Рязани вновь проверили соблюдение масочного режима. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

В рейдах принимают участие сотрудники полиции, а также чиновники. Сегодня они проверили крупные торговые центры, включая ТЦ «Премьер», «Круиз», «Малина», «Виктория Плаза».

В сообщении опергруппы отмечается, что на нарушителей масочного режима могут составить протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ. Нарушителям грозят штрафы от 1 до 30 тыс рублей. Кроме того, с ними проводят разъяснительные беседы.

– Контрольные мероприятия в регионе продолжаются, – говорится в пресс-релизе оперативной группы правительства.