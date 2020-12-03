В Рязани проверили соблюдение масочного режима на матче МХК «Рязань-ВДВ»

В среду, 2 декабря, в Рязани проверили соблюдение масочного режима во Дворце спорта «Олимпийский». В это время там проводил свою игру МХК «Рязань-ВДВ». Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Особое внимание проверяющие обратили на входной фильтр. Сотрудники полиции, Росгвардии и чиновники исполнительных органов власти посмотрели, устранили ли недостатки, замеченные в работе входного фильтра вице-губернатором Игорем Грековым. Он посетил «Олимпийский» на прошлой неделе.

– Проверяющие установили, что входной фильтр, термометрия и контроль за соблюдением масочного режима налажены, – говорится в сообщении опергруппы.

Рейды по проверкам соблюдения масочного режима в Рязани будут продолжены.





