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В Рязани прошло городское родительское собрание в режиме онлайн

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2 декабря в Рязани для родителей учеников 5-8 и 10 прошло родительское собрание в режиме онлайн. Участие в нём приняли около 500 человек. Провели родительское собрание заместитель мэра Рязани Надежда Штевнина и начальник управления управления образования и молодежной политики Дмитрий Филиппов.

С 23 ноября по 6 декабря для 5-6 классов и с 7 декабря по 20 декабря для 7, 8 и 10 классов дистанционное образование является временной мерой, отметила Штевнина.

Администрация, управление образования и все образовательные учреждения открыты для оперативного решения всех возникающих проблем учащихся, родителей и педагогов в условиях дистанционного обучения, – добавила она, обращаясь к учителям и родителям.

Взрослым напомнили о необходимости соблюдения мер по предотвращению распространения COVID-19. Также к ним обратилась психолог и дала несколько советов, как пережить непростое время ограничений.

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