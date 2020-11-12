В Рязани приостановили реконструкцию здания гимназии №2

В Рязани приостановлена реконструкция здания гимназии №2. Для ремонта исторического объекта ищут нового подрядчика. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

По данным СМИ, дети не учатся в центре города уже более полугода. Школьники и педагоги теперь занимаются в здании гимназии №5 в Горроще.

На реконструкцию здания выделено 700 млн рублей из федерального бюджета. Но есть большая проблема. Так как оно признано памятником культуры, вести работы на объекте может только фирма, имеющая специальную лицензию. Это, кроме всего прочего, увеличивает стоимость ремонта.

Ранее в здании на улице Соборной уже делался ремонт, но после него работа подрядчика вызвала нарекания. Поэтому было принято решение найти нового.

По данным СМИ, завершить реставрацию планируется летом 2022 года.

В более худшей ситуации находится школа в Сапожковском районе. Её здание получило статус вновь выявленного объекта культурного наследия. Ремонт также связан с трудностями: нужен подрядчик с соответствующей лицензией, также необходима экспертиза. Денег на это нет. В результате здание ветшает.