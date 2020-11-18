В Рязани появится памятник Герою России Роману Соколову

В Рязани подготовили место для установки бюста Героя России Романа Соколова. Памятник появится на входе в дубовую рощу на улице Шереметьевской, сообщили в пресс-службе администрации города.

Место для скульптуры совместно подбирали архитекторы, активисты, представители власти и родители Романа Соколова. Площадка, где разместят памятник, свободна от кустарников и деревьев. В будущем здесь появится освещение. Контролировать работы по установке бюста будут специалисты рязанской мэрии и общественность

Напомним, Роман Соколов – выпускник о десантного училища. Участвовал в операции по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья. После гибели командира 6-й роты принял командование на себя. Был тяжело ранен, но продолжал руководить боем. Роман Соколов погиб в ночь с 29 февраля по 1 марта 2000 года.