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В Рязани отключили холодную воду из-за аварии

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В понедельник, 30 ноября, в Рязани из-за аварии отключили холодную воду по нескольким адресам, сообщила пресс-служба городской администрации.

Аварийно-восстановительные работы начались утром. Они завершатся к 17.00, уточняют в мэрии. До этого времени воды не будет по следующим адресам.

площадь 26 Бакинских комиссаров, дом 3, дом 7;

улица Скоморошинская, дом 14/1, дом 16;

улица  Большая, дома с 1 по 54 (частный сектор),

проезд Яблочкова, территория лампового завода (все организации с буквами и цифрами),

улица Юбилейная, дома с 1-11.

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