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В Рязани обсудили возможности вхождения на бельгийский рынок

Елена Лобанова

2 декабря в Рязани обсудили возможности вхождения на бельгийский рынок. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Торговый атташе Франк Мариус Ван Эйнде встретился с представителями Рязанского центра экспорта и бизнес-сообщества.

Для рязанских предприятий сотрудничество с Бельгией пройдет не в первый раз. За один только прошлый год товарооборот между регионом и королевством составил более 7 миллионов долларов. Основу экспорта в Бельгию составляют кровельные и изоляционные материалы, воздушные насосы, пестициды, картофельные хлопья, электронагревательные устройства.

— У предпринимателей Бельгии есть большой интерес к России, — отметил Франк Мариус Ван Эйнде.

Атташе выслушал представителей рязанского бизнеса и рассказал о перспективах вхождения на бельгийский рынок в отдельных отраслях и возможностях дальнейшего расширения сотрудничества в целом.

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