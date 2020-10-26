В Рязани молодая супружеская пара закладывала синтетические наркотики

В Рязанской области задержали молодую супружескую пару по подозрению в сбыте наркотиков. 20-летняя женщина и 27-летний мужчина работали курьерами-закладчиками интернет-магазина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранительные органы обнаружили, что в последнее время в «даркнете» активизировался один нелегальный сайт по продаже наркотиков. В ходе расследования сотрудники УМВД выяснили, что к деятельности этого магазина причастны и жители Рязани.

— Полиция задержала супружескую пару, когда они ехали по городу на своем автомобиле. В транспорте было обнаружено 90 граммов синтетического наркотика, который они забрали из тайника. Вещество пара везла домой, чтобы расфасовать по более мелким партиям, — рассказывают в пресс-службе УМВД.

Позже правоохранительные органы провели поисковые мероприятия на улицах города и обнаружили пять закладок. В общей сложности было изъято 96 граммов синтетического наркотика.

В дальнейшем выяснилось, что 27-летний мужчина и его 20-летняя жена не работали. Они приехали из одного района Рязанской области и поселились в квартире на улице Фирсова. Там муж с женой и проворачивали свою нелегальную деятельность.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Мужчину взяли под стражу, а женщине выдали подписку о невыезде.