В Рязани изменили схему движения маршрутки №91

С 23 ноября в Рязани изменится схема движения маршрутки №91М2. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии отмечается, что об изменениях администрацию уведомил перевозчик – ООО «РТК «Возрождение». Схема движения меняется на период введённого в Рязанской области режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

Поменялась конечная остановка на маршруте. Вместо ТРЦ «М5 Молл» автобусы будут ездить до улицы Новаторов. Оттуда маршрутки будут ездить по улицам Новаторов и Крупской в прямом направлении и по улице Костычева в обратном.