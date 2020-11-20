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Новости РязаниОбщество

В Рязани изменили схему движения маршрутки №91

7info

С 23 ноября в Рязани изменится схема движения маршрутки №91М2. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии отмечается, что об изменениях администрацию уведомил перевозчик – ООО «РТК «Возрождение». Схема движения меняется на период введённого в Рязанской области режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. 

Поменялась конечная остановка на маршруте. Вместо ТРЦ «М5 Молл» автобусы будут ездить до улицы Новаторов. Оттуда маршрутки будут ездить по улицам Новаторов и Крупской в прямом направлении и по улице Костычева в обратном. 

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