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Во вторник на шести рязанских улицах отключили холодную воду

7info7

1 декабря в Рязани отключили холодную воду, сообщает пресс-служба мэрии.

Аварийно-восстановительные работы начались утром. Как уточнили в администрации, до 17.00 воды не будет по адресу Первомайский проспект, дом 23/7.

В 16.00 воду дадут в доме №17 по улице Разина и в доме №9/15 по улице 1-й проезд Ломоносова.

Также без воды остались жители дома №12 по улице Павлова, дома №21 по улице Типанова, дома №12 по улице 2-я Железнодорожная. Там холодное водоснабжение восстановят к моменту окончания ремонтных работ.

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