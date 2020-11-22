В Рязани ищут хозяев для щенков собаки, брошенной на дороге

В Рязани ищут хозяев для щенков собаки, которую выбросили на дороге. Об этом РИА «7 новостей» сообщили люди, приютившие животное.

Тосю (так назвали собаку новые хозяева) выбросили на дороге в Калужской области. По всей видимости, старые хозяева испугались ответственности, так как Тося была беременна. Неравнодушная семья из Рязани приютила её, и теперь ищет хозяев для щенков Тоси.

Все, кто хочет и готов приютить щенка, могут познакомиться с Тосей и её потомством в этом Instagram-аккаунте. По всем вопросам можно обратиться в direct.