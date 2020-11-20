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В Рязани и Касимове нашли «резиновые» дома

7info

Участковые уполномоченные полиции совместно со специалистами подразделений по вопросам миграции выявили и пресекли в городах Рязани и Касимов и в Сараевском районе области фиктивную постановку на учет 3 иностранных граждан. Возбуждены уголовные дела. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Сотрудники полиции выявили, что 34-летний рязанец организовал в своей квартире на улице Бирюзова фиктивную постановку на учет 39-летнего гражданина Республики Узбекистан.

В Сараевском районе полицейские выявили, что в селе Желобово фиктивную постановку на учет 59-летней гражданки Республики Узбекистан организовал 30-летний местный житель.

В городе Касимове сотрудник полиции выявили, что 19-летняя местная жительница организовала в своем доме фиктивную постановку на учет 39-летнего гражданина Республики Азербайджан.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ. Им грозят внушительные штрафы.

Региональные Управления ФСБ и МВД России напоминают жителям Рязанской области, что осуществляя фиктивную постановку на учет иностранных граждан, они не только совершают уголовно-наказуемое деяние, но и, возможно, способствуют сокрытию злоумышленников, подозреваемых в совершении преступлений, скрывающихся от розыска, или готовящихся к совершению преступления.

Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться в полицию по телефону 02, 102/112 — для мобильных операторов связи или в Управление ФСБ России по Рязанской области по телефонам 25-52-97 и 51-38-18.

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