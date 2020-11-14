В Рязани благоустраивают сквер на Касимовском шоссе

В Рязани продолжаются работы по благоустройству сквера на Касимовском шоссе. В пятницу, 13 ноября, территорию посетила глава администрации города Елена Сорокина.

На сегодняшний день в сквере организовали пешеходный спуск со ступеньками, расчистили территорию от поросли, обрезали кусты, установили бордюры и обустроили площадку для выгула собак. Рабочие готовят траншеи для коммуникаций под уличное освещение.

Качеством асфальта в сквере Елена Сорокина осталась недовольна и поручила всё переделать.

– Мы не можем оставлять асфальтовое покрытие в таком виде. Мы должны оставлять людям только качественно выполненные работы, – заявила глава администрации.

Сорокина также потребовала огородить места земляных работ по прокладке силового кабеля, находящиеся в непосредственной близости от пешеходной дорожки.

Как сообщает сайт администрации города, благоустройство сквера планируют продолжить в следующем году.