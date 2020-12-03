В России отмечают День Неизвестного солдата

3 декабря в России отмечается памятная дата — День Неизвестного солдата. Ежегодно с 2014 года, этот день посвящается российским и советским воинам, которые пали в боях за родину на ее территории и за ее пределами, но чьи имена остались неизвестными.

В этот день в России запланировано большое количество памятных мероприятий. День Неизвестного солдата начнется с традиционного возложения цветов к самым известным в России центральным мемориалам Неизвестному солдату. Затем по всей стране в рамках акции «Огонь Памяти» зажжется огонь не только у центральных мемориалов, где Вечный огонь не гасим, но и у областных, региональных мемориалов в малых городах и других населенных пунктах. Это действие будет сопровождаться проходом почетных караулов.

Также в государственных образовательных учреждениях пройдут Уроки Памяти, посвященные Дню Неизвестного солдата, а всех российских школьников ждет онлайн тест на официальном сайте Года памяти и славы. Цель акций – донести до детей и подростков важность сохранения памяти о неизвестных бойцах и их подвигах по всему миру, особенно в современной России.

Завершится день акцией «Свет Памяти», в рамках которой на памятники и центральные административные здания будут спроецированы символы скорби о павших в Великой Отечественной войне – пламя Вечного огня и летящие в небесах журавли.

Самым известным мемориалом Неизвестному солдату является Могила Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. Памятник был открыт 3 декабря 1966 года, когда у стен Московского Кремля были захоронены останки бойца, погибшего в боях под Москвой и покоившегося в братской могиле.

После окончания Великой Отечественной войны значатся пропавшими без вести свыше 4,5 миллиона советских солдат. Только 120 тысяч из них смогли обрести покой благодаря усилиям Поискового движения с 2012 по 2018 года, а имена удалось вернуть почти 6 тысячам воинов.

Справочно: Во Второй мировой войне, длившейся шесть лет, погибло свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов граждан.

Указом президента России Владимира Путина 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Он призван напомнить нам об ответственности, достоинстве, верности и чести наследника Великой Победы, которым является каждый житель нашей страны. Всего в течение 2020 года запланировано более 180 ключевых мероприятий. Их основная задача – связать события прошлого с настоящим, донести ключевые ценности Победы и сохранить общую историческую память: героизм людей, подвиги наших предков, гордость за страну, уважение к истории прошлого. Год памяти и славы – это дань уважения и благодарности тем людям, которые пожертвовали своей жизнью ради мирного неба над нашими головами: в 2020 году мы вспоминаем героев-бойцов, ветеранов, и тех, кто трудился в тылу, помогая приблизить День Победы.