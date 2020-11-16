В РГУ рассказали об открытии новых направлениях подготовки в 2021/2022 учебном году

21 ноября в РГУ имени С. А Есенина пройдёт День открытых дверей. Накануне традиционного мероприятия мы встретились с ответственным секретарём приёмной комиссии вуза Дмитрием Сергеевичем Перехватовым, и поговорили о нововведениях, которые ожидают абитуриентов в 2021 году, а также о новых направлениях подготовки, которые будут открыты в РГУ.

На сегодняшний день отлицензированы такие направления, как — режиссура театрализованных представлений и праздников, народная художественная культура, библиотечная и информационная деятельность, культурная деятельность, музеология и охрана объектов культурного наследия, дизайн. Эти направления как раз связаны с той сферой, которая отражалась институтом культуры.

Вся информация по приёмной кампании 2021 представлена на сайте, в группах в социальных сетях, а также можно получить консультацию по телефонам, которые указаны в перечисленных источниках.

Трансляция со Дня открытых дверей 21 ноября будет также доступна в записи. А в 2021 году пройдут факультетские дни открытых дверей.