Пятница, 27 ноября, 2020
1.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

В Пронском районе пьяный мужчина угрожал зарезать мать из-за пива и сигарет

Елена Лобанова

В Пронском районе пьяный мужчина угрожал зарезать мать кухонным ножом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

Не так давно 33-летний мужчина вернулся в Новомичуринск к своей матери. До этого он жил в Рязани вместе со своей супругой и тремя несовершеннолетними детьми. Однако в какой-то момент он стал выпивать, поэтому жена подала на развод. 

— Несмотря на то, что мужчина поменял место жительства, образ жизни он менять не собирался. В тот день он в очередной раз пришел домой пьяным и лег спать. Проснулся он в 3 часа ночи. Тогда-то он и стал требовать от 73-летней матери пиво и сигареты, который он накануне принес домой, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД. 

На вопросы сына женщина ответила, что алкоголь и сигареты он употребил еще вечером, а в доказательство показала пустую тару. Но на этом сын не успокоился и стал требовать, чтобы мать сходила в магазин. Родительница пояснила, что ночью всё закрыто, поэтому она никуда не пойдет. 

— Тогда пьяный мужчина схватил кухонный нож и начал угрожать матери расправой. Женщине удалось выбежать на лестничную площадку и попросить помощи у соседей. А те сообщили в полицию, — говорится в сообщении. 

Участковые полицейские быстро приехали на вызов и усмирили нетрезвого мужчину. 

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости Рязани

В Скопинском районе пьяный водитель на ГАЗ-2217 вылетел в кювет и опрокинулся

В воскресенье, 22 ноября, 36-летний москвич вылетел в кювет и опрокинулся на ГАЗ-2217 в Скопинском районе. Оказалось, что водитель был в состоянии...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области изменится порядок установления кадастровой стоимости недвижимости

С 1 января 2021 года в Рязанской области изменится порядок установления кадастровой стоимости недвижимости. Соответствующее распоряжение подписал Николай Любимов. 
Узнать больше
Новости Рязани

За выходные телефонные мошенники украли у рязанцев более 100 тыс. рублей

За выходные телефонные мошенники украли у двух жителей Рязанской области более 100 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 
Узнать больше
Новости мира

В среднем смоленская медсестра зарабатывает более 32 000 рублей

Смоленскстат опубликовал данные о зарплатах смоленских медсестер. Оказалось, что в среднем работники медицины зарабатывают 32 616 рублей.  Смоленскстат проводил...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани сотрудники ППС поймали пьяного водителя

В воскресенье, 22 ноября, сотрудники ППС поймали пьяного 28-летнего водителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.  Сотрудники...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани столкнулись «Рено Сандеро» и «Лада Калина»

В субботу, 21 ноября, в Рязани столкнулись "Рено Сандеро" и "Лада Калина". Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.  Авария...
Узнать больше
Новости Рязани

Во вторник в Рязанской области ожидается снег и гололедица

Во вторник, 24 ноября, в Рязанской области ожидается гололедица и мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.  Временами...
Узнать больше
Новости Рязани

В Шилове рецидивист украл у 28-летней женщины понравившийся ему велосипед

В Шилове рецидивист украл у 28-летней женщины понравившийся ему велосипед. При этом транспорт был прикреплен к перилам противоугонным тросом. Об этом сообщает...
Узнать больше
Новости мира

Губернатор Орловской области Андрей Клычков пообещал «выкурить» распивочные из жилых домов

Губернатор Орловской области Андрей Клычков пообещал закрыть распивочные, расположенные в жилых домах. Об этом сообщают "Орловские новости".  Глава региона...
Узнать больше
Новости мира

В Госдуме предложили увеличить финансирование вузов на фоне пандемии

Комитет Госдумы по образованию и науке предложил Минобрнауки увеличить финансирование образовательных учреждений на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области сотрудники ГИБДД проведут два рейда

В четверг, 26 ноября, сотрудники ГИБДД проведут в Рязанской области рейды по пресечению нарушений в перевозке детей и проезду пешеходных переходов. Об...
Узнать больше
Новости мира

В России ввели повышенный налог на доходы для богатых

Владимир Путин подписал закон о повышении НДФЛ для богатых. Теперь россияне, которые зарабатывают более 5 млн в год и 400 000 в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+