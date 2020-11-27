В Пронском районе пьяный мужчина угрожал зарезать мать из-за пива и сигарет

В Пронском районе пьяный мужчина угрожал зарезать мать кухонным ножом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Не так давно 33-летний мужчина вернулся в Новомичуринск к своей матери. До этого он жил в Рязани вместе со своей супругой и тремя несовершеннолетними детьми. Однако в какой-то момент он стал выпивать, поэтому жена подала на развод.
На вопросы сына женщина ответила, что алкоголь и сигареты он употребил еще вечером, а в доказательство показала пустую тару. Но на этом сын не успокоился и стал требовать, чтобы мать сходила в магазин. Родительница пояснила, что ночью всё закрыто, поэтому она никуда не пойдет.
Участковые полицейские быстро приехали на вызов и усмирили нетрезвого мужчину.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.