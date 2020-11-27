В Пронском районе пьяный мужчина угрожал зарезать мать из-за пива и сигарет

В Пронском районе пьяный мужчина угрожал зарезать мать кухонным ножом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Не так давно 33-летний мужчина вернулся в Новомичуринск к своей матери. До этого он жил в Рязани вместе со своей супругой и тремя несовершеннолетними детьми. Однако в какой-то момент он стал выпивать, поэтому жена подала на развод.

— Несмотря на то, что мужчина поменял место жительства, образ жизни он менять не собирался. В тот день он в очередной раз пришел домой пьяным и лег спать. Проснулся он в 3 часа ночи. Тогда-то он и стал требовать от 73-летней матери пиво и сигареты, который он накануне принес домой, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

На вопросы сына женщина ответила, что алкоголь и сигареты он употребил еще вечером, а в доказательство показала пустую тару. Но на этом сын не успокоился и стал требовать, чтобы мать сходила в магазин. Родительница пояснила, что ночью всё закрыто, поэтому она никуда не пойдет.

— Тогда пьяный мужчина схватил кухонный нож и начал угрожать матери расправой. Женщине удалось выбежать на лестничную площадку и попросить помощи у соседей. А те сообщили в полицию, — говорится в сообщении.

Участковые полицейские быстро приехали на вызов и усмирили нетрезвого мужчину.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.