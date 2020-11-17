В период пандемии рязанцы могут получить бесплатную психологическую помощь

В период пандемии рязанцы могут получить бесплатную помощь психологов. Об этом на совещании напомнила заместитель мэра Рязани Надежда Штевнина.

Бесплатную психологическую помощь оказывает Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Профессиональную помощь специалисты центра оказывают тем, кому она понадобилась в период ограничений по COVID-19.

Получить её можно с 9.00 до 18.00, позвонив по номерам: 8 (980) 561-20-22; 8 (980) 561-08-14; 8 (980) 561-08-34; 8 (915) 602- 92-32.

Кроме того, на совещании обсудили порядок комплектования детсадов Рязани, где имеют вакантные места в группах. Ознакомиться с перечнем учреждений можно на сайте администрации.

Чтобы попасть в детский сад родителям до 27 ноября необходимо обратиться в МФЦ, а затем в комиссию по решению вопросов комплектования муниципальных ДОУ (ул. Ленина, д. 45а) или по электронной почте uomp-komissia@mail.ru в рабочие дни с 16 по 27 ноября.