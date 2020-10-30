В Пенсионном фонде рассказали, нужно ли при смене фамилии менять СНИЛС

Если у человека меняется фамилия, то обязательной процедурой становится внесение изменений в ряд документов. В числе обновляемых сведений – данные в индивидуальном лицевом счёте в системе обязательного пенсионного страхования, идентифицируемом по СНИЛС. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в ОПФР по Рязанской области.

В течение месяца со дня смены фамилии необходимо подать заявление об изменении данных СНИЛС. Сделать это можно в любой клиентской службе ПФР, в многофункциональном центре или через работодателя, с которым гражданин состоит в трудовых отношениях. К заявлению нужно предоставить паспорт на новую фамилию, замена данных осуществляется в режиме «реального времени».

После этого можно получить уведомление о регистрации в системе обязательного пенсионного страхования с учётом внесённых изменений. Такие уведомления теперь выдают в клиентских службах ПФР или МФЦ вместо используемых ранее страховых свидетельств СНИЛС («зелёных карточек») в случае их утери или изменения фамилии. Они обладают той же юридической силой.

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Отметим также, что если свидетельство СНИЛС было утеряно, то гражданин может получить взамен уведомление в электронном виде, в Личном кабинете на сайте ПФР (es.pfrf.ru). Вход – через учётную запись на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).