В одном из баров в Московском районе Рязани обнаружили более 20 литров незаконного алкоголя

С 23 по 25 октября правоохранительные органы проводили рейды по незаконной реализации алкоголя в развлекательных центрах Рязанской области. В одном из баров Рязани обнаружили более 20 литров спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Всего полицейские выявили шесть нарушений в продаже спиртосодержащей продукции. Алкоголь изъяли в Рязани, Касимове, Скопине и селах Рязанского района.
В общей сложности правоохранительные органы обнаружили более 42 литров незаконного алкоголя.
По данным фактам составлены протоколы по ст.14.16 КоАП РФ и ст.14.17 КоАП РФ, нарушителей ждут внушительные штрафы.
Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.