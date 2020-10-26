В одном из баров в Московском районе Рязани обнаружили более 20 литров незаконного алкоголя

С 23 по 25 октября правоохранительные органы проводили рейды по незаконной реализации алкоголя в развлекательных центрах Рязанской области. В одном из баров Рязани обнаружили более 20 литров спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Всего полицейские выявили шесть нарушений в продаже спиртосодержащей продукции. Алкоголь изъяли в Рязани, Касимове, Скопине и селах Рязанского района.

— В одном из кафе, расположенном в селе Вышетравино, полицейские обнаружили 6 литров спиртосодержащей продукции, предназначенной для незаконной реализации, а в развлекательном заведении в Московском районе города Рязани – более 20 литров, — говорится в сообщении.

В общей сложности правоохранительные органы обнаружили более 42 литров незаконного алкоголя.

По данным фактам составлены протоколы по ст.14.16 КоАП РФ и ст.14.17 КоАП РФ, нарушителей ждут внушительные штрафы.

Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.