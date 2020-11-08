В музее в Рязанской области появился трёхметровый «Дядя Стёпа»

В музее в Рязанской области появилась трёхметровая деревянная композиция «Дядя Стёпа». Новый экспонат установили в пятницу, 6 ноября, в музее деревянного зодчества имени В. П. Грошева в Клепиковском районе.

В 2020 году исполнилось 100 лет со дня рождения мультипликатора Леонида Шварцмана. Именно он создал знакомый нам с детства образ дяди Стёпы-милиционера. Директор музея Татьяна Грошева и Московский музей анимации решили отметить юбилей созданием новой композиции. Деревянную скульптуру создал Николай Гетьман. Примечательно, что фигура дяди Стёпы появилась в музее накануне Дня сотрудника органов внутренних дел.

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Теперь трёхметровый Дядя Стёпа будет радовать посетителей музея, которые наверняка захотят сфотографироваться с любимым героем мультфильмов и стихов.

Фото с сайта Издательства «Пресса»