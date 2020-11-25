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Новости РязаниОбщество

В Минздраве опровергли слухи о закрытии детской поликлиники в Рязани

7info

Минздрав Рязанской области опроверг слухи о закрытии детской поликлиники в Рязани. Соответствующее сообщение появилось в комментариях на странице губернатора Николая Любимова в ВК. 

Одна из пользовательниц соцсети задала вопрос главе региона. 

– Николай Викторович, скажите что произошло с детской поликлиникой в Недостоево. Почему собрались её закрыть? Кто посчитал, что так удобно мамам с детьми? Просто взяли и все закрыли. С 1 декабря теперь весь район должен ездить другой район. Оставьте то, что было на месте. Будьте людьми, – написала рязанка. 

В сообщении регионального Минздрава опровергли информацию о закрытии поликлиники. 

– Приём пациентов продолжится в обычном режиме. В случае возникновения вопросов обращайтесь в регистратуру либо администрацию лечебного учреждения. Будьте здоровы, – говорится в сообщении. 

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