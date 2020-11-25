В Минздраве опровергли слухи о закрытии детской поликлиники в Рязани

– Николай Викторович, скажите что произошло с детской поликлиникой в Недостоево. Почему собрались её закрыть? Кто посчитал, что так удобно мамам с детьми? Просто взяли и все закрыли. С 1 декабря теперь весь район должен ездить другой район. Оставьте то, что было на месте. Будьте людьми, – написала рязанка.