Новости РязаниОбщество В Минздраве опровергли слухи о закрытии детской поликлиники в Рязани 7info 25.11.2020 15:55 Минздрав Рязанской области опроверг слухи о закрытии детской поликлиники в Рязани. Соответствующее сообщение появилось в комментариях на странице губернатора Николая Любимова в ВК. Одна из пользовательниц соцсети задала вопрос главе региона. – Николай Викторович, скажите что произошло с детской поликлиникой в Недостоево. Почему собрались её закрыть? Кто посчитал, что так удобно мамам с детьми? Просто взяли и все закрыли. С 1 декабря теперь весь район должен ездить другой район. Оставьте то, что было на месте. Будьте людьми, – написала рязанка. В сообщении регионального Минздрава опровергли информацию о закрытии поликлиники. – Приём пациентов продолжится в обычном режиме. В случае возникновения вопросов обращайтесь в регистратуру либо администрацию лечебного учреждения. Будьте здоровы, – говорится в сообщении. НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ МинздравНиколай Любимовполиклиника ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО Комментарии для сайта Cackle Новости медицины Минздрав ответил на жалобы рязанцев из-за нехватки врачей в поликлинике №221.11.2020 10:22Министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий напомнил, что ранее поликлинику осмотрел вместе с Дмитрием Хубезовым вице-губернатор Игорь Греков. Узнать больше Новости Рязани В лесу под Рязанью обнаружили человеческие останки24.11.2020 08:35Сообщается, что по останкам костей нельзя опознать погибшего человека. Будет проведена генетическая экспертиза.Узнать больше Новости Рязани Ещё два пациента с коронавирусом умерли в Рязанской области19.11.2020 11:50 Ещё два пациента с коронавирусом умерли в Рязанской области. Такие данные появились в четверг, 19 ноября, на сайте coronavirus-monitor.ru Узнать больше Видео В Сети обсуждают видео про рязанскую кибер-панк-ферму20.11.2020 14:33 В интернете появилось видео про рязанскую кибер-панк-ферму. В гнём бородатый мужчина в телогрейке зовёт на ферму новых работников. Znak.com...Узнать больше Новости Рязани В Рязанской области заболели коронавирусом 955 детей23.11.2020 11:13Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 5 тыс 558 человек. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. Узнать больше Власть Рязанский губернатор отмечает день рождения21.11.2020 11:01Николай Викторович Любимов родился 21 ноября 1971 года в Калуге.Узнать больше Власть В Рязанской областной Думе обсудили работу школ во время пандемии24.11.2020 11:34В своем выступлении Ольга Щетинкина отметила, что распространение новой коронавирусной инфекции внесло серьёзные коррективы в различные сферы нашей жизни, в том числе и в сфере образования. Узнать больше Новости Рязани Стали известны подробности съёмок ролика про рязанскую кибердеревню23.11.2020 17:05Напомним, ранее видео, выложенное в интернет, стало вирусным, набрав уже более миллиона просмотров. Узнать больше Новости Рязани В подъезде жилого дома в Ряжске сгорела детская коляска25.11.2020 15:45 Детская коляска сгорела в подъезде жилого дома в городе Ряжске. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса». Пожар случился во...Узнать больше Новости Рязани На окраине Рязани обнаружили труп мужчины24.11.2020 11:47 В ночь на вторник, 24 ноября, на окраине Рязани обнаружили труп мужчины. Информация об этом появилась в группе RZN LIFE l НОВОСТИ...Узнать больше Новости Рязани Опубликовано видео с места гибели четырёх человек на пожаре в Рязанской области18.11.2020 23:11После того, как огонь был потушен, в квартире, где предположительно находился очаг возгорания, были найдены четыре трупа. Это супруги и двое их маленьких детей. Узнать больше Новости Рязани Два дня в Рязани будут отключать электричество20.11.2020 22:58В понедельник и вторник, 23 и 24 ноября, в Рязани будут отключать электричество. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.Узнать больше