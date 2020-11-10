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Школы Рязанской области не планируют переводить на дистанционное обучение

7info

Школы Рязанской области не планируют переводить на дистанционное обучение. Об этом говорится в сообщении регионального Минобра.

Напомним, сейчас в Рязани и области идут внеплановые каникулы, введённые из-за распространения коронавируса. Их  объявил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Каникулы действуют с 5 по 16 ноября. 

В министерстве сообщили, что с 16 ноября в школах планируется возобновление образовательного процесса в штатном режиме. В то же время в сообщении отмечается, что решение будет принято с учётом эпидситуации в регионе.

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