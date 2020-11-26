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Новости РязаниОбщество

В Кремле назвали сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

7info

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что массовая вакцинация россиян от коронавируса должна начаться до Нового года. Об этом сообщает РИА Новости.

Точную дату начала вакцинации Песков не назвал. По его словам, она должна быть добровольной и поэтапной – с учётом географии страны и «особенностей хранения различных субстанций».

Пресс-секретарь президента отметил, что главная задача сейчас – как можно быстрее обеспечить вакциной всех желающих. Она стоит не только в России, а перед каждым государством в мире.  

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