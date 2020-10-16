В Касимове более 10 дней ищут пропавшего мужчину

В Касимове продолжаются поиски пропавшего 5-го октября мужчины. Запись об этом появилась в группе ВК «Типичный Касимов».

64-летний мужчина проживал в микрорайоне Приокский города Касимова. Он пропал 5 октября и его до сих пор не нашли.

— Почти каждый день волонтеры-поисковики выезжали и верили, что этот выезд будет последним и Виктор Николаевич непременно будет найден. Верили, потому что знаем, насколько отзывчивы жители Касимовского района, и кто-то точно видел потерявшегося в день пропажи или в последующие дни, — говорится в сообщении.

Волонтеры уверены, что в скором времени смогут отыскать мужчину, однако для этого им нужна любая информация.

— Мы продолжаем верить, что сможем найти нашего дедушку. У нас есть для этого все составляющие: родственники, знакомые и волонтеры, которые продолжают прочесывать местность и расклеивать ориентировки, — рассказали в поисковом отряде.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, то позвоните по номеру 8-915-615-83-75.