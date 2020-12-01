В Касимове 46-летняя женщина украла телефон из куртки пьяного мужчины

В Касимове 46-летняя женщина украла телефон из куртки, которую оставил пьяный мужчина на лавочке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.
С заявлением в полицию обратился 34-летний касимовец. Он сообщил о пропаже своего смартфона. Мужчина рассказал, что накануне собирался в магазин за новой курткой. Перед выходом из дома она немного выпил алкоголь.
После приобретения верхней одежды местный житель решил надеть новую куртку, а старую понес в руках. По дороге он снова решил выпить спиртное. После этого он решил отдохнуть на лавочке возле магазина.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что телефон из куртки достала какая-то женщина. Правоохранители отследили передвижение подозреваемой по камерам.
Когда стражи правопорядка подошли к дому женщины, они показали фотографии местным жителям. Те сразу же узнали соседку и указали на ее квартиру.
Когда мужчина ушел, женщина подошла к оставленной куртке и вытащила чужой телефон из кармана. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража). Ей грозит до 5 лет лишения свободы.