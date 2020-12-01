В Касимове 46-летняя женщина украла телефон из куртки пьяного мужчины

В Касимове 46-летняя женщина украла телефон из куртки, которую оставил пьяный мужчина на лавочке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

С заявлением в полицию обратился 34-летний касимовец. Он сообщил о пропаже своего смартфона. Мужчина рассказал, что накануне собирался в магазин за новой курткой. Перед выходом из дома она немного выпил алкоголь.

После приобретения верхней одежды местный житель решил надеть новую куртку, а старую понес в руках. По дороге он снова решил выпить спиртное. После этого он решил отдохнуть на лавочке возле магазина.

— Набравшись сил, мужчина продолжил путь домой. Однако когда он вернулся в жилище, то вспомнил, что забыл старую куртку на лавочке. А когда вернулся обратно, то обнаружил пропажу из кармана верхней одежды своего смартфона, — говорится в сообщении.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что телефон из куртки достала какая-то женщина. Правоохранители отследили передвижение подозреваемой по камерам.

Когда стражи правопорядка подошли к дому женщины, они показали фотографии местным жителям. Те сразу же узнали соседку и указали на ее квартиру.

— Полицейские задержали 46-летнюю женщину и изъяли у нее смартфон. По предварительной информации, подозреваемая заметила мужчину еще в тот момент, когда он сидел на лавочке. Она поняла, что потерпевший находится в нетрезвом состоянии и решила этим воспользоваться, — говорится в сообщении.

Когда мужчина ушел, женщина подошла к оставленной куртке и вытащила чужой телефон из кармана. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража). Ей грозит до 5 лет лишения свободы.