В канун Дня матери рязанцы дарят своим родным подписку на журналы

В преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, Почта России в Рязанской области предложила своим клиентам оформить подписку на интересные журналы в подарок своим мамам и бабушкам.

Почта России предлагает огромный выбор тематических журналов, которые понравятся женщинам разного возраста. Сотрудники отдела подписки УФПС Рязанской области выбрали из каталога самые популярные и недорогие издания, которые придутся на любой вкус и кошелек. Среди журналов такие как «Для дома и семьи», «Здоровая семья: советы от А до Я», «Жизнь и семейные тайны», «Счастливая и красивая», «Салаты. Заготовки» и многие другие.

Подарочную подписку на печатные издания можно оформить без посещения почтовых отделений – в мобильном приложении или на сайте Почты России.

Удобная и простая навигация на сайте позволяет настроить фильтры изданий по теме, алфавиту, названию в поисковой строке, а процесс подписки займет всего несколько минут. К тому же такая подписка имеет определенные преимущества, подарить ее можно не только рязанкам, но и жительницам других регионов России.

Оформить и оплатить подписку также можно у почтальона на дому через мобильные почтово-кассовые терминалы.