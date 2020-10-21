В ДТП в центре Рязани пострадали два человека

Два человека пострадали в результате ДТП в центре Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась во вторник, 20 октября, в 19.40 у дома №18 на Первомайском проспекте. 40-летний житель Рязани, управлявший автомобилем «Опель Мерива», врезался в остановившийся перед пешеходным переходом «Рено Логан». За рулём «Рено» ехал 48-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель «Логана» и 21-летняя пассажирка другого автомобиля. Им потребовалась помощь медиков.

По факту аварии проводится проверка.